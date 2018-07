Speciale app moet beleving van Waddentoerist in kaart brengen

Deze zomer gaan weer veel mensen het Wad op. Varen, surfen en wadlopen zijn populair. Wetenschappers vragen zich echter af wat die recreanten in de Waddenzee zoeken? Wat willen ze beleven, waar genieten ze van? De onderzoekers hebben daar wel een idee van, maar er is geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Daarvoor is nu een speciale app ontwikkeld: de Greentracker.



Via de app moet er een genuanceerder beeld worden geschetst van recreatie en natuur. Wanneer mensen de Greentracker downloaden wordt met de GPS in de mobiel automatisch een track gemaakt van de reis op de Waddenzee.



De toerist kan vervolgens bijzondere waarnemingen via de app doorgeven. Na afloop is de route in beeld gebracht en zijn de foto’s vastgelegd. Voor de toerist is dat leuk om nog eens de reis her te beleven. Voor het onderzoek kan het belangrijke inzichten geven achter de motieven van recreanten op het wad.



Het doel is om in 2018 minimaal 150 tracks te krijgen. Het moet een gevarieerd beeld opleveren. Denk bijvoorbeeld aan particuliere schepen, de beroepsvaart en vooral ook passagiers die meegaan op rondvaartboten. De beroepsvaart is inmiddels benaderd.



De onderzoekers zijn echter nog op zoek naar meer particuliere bootbezitters en passagiers. Iedereen die deze zomer met een boot het wad op gaat, wordt gevraagd de app Greentracker te downloaden. Dat kan in de App-Store van Apple en via Google Play.