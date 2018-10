SP: “Stop verkoop woningen aan particuliere beleggers”

Volgens de SP gebeurt het steeds vaker dat sociale huurwoningen in Groningen worden opgekocht door particuliere investeerders en commerciële beleggers. De SP wijst als voorbeeld op het Pepergasthuis, dat door corporatie Lefier verkocht wordt en de jongerenwoningen van corporatie Mooiland die aan particuliere investeerders te koop worden aangeboden. Daarnaast worden starterswoningen steeds vaker door particuliere investeerders en commerciële beleggers opgekocht. Volgens de SP worden woningen zo voor vele huurders en starters onbetaalbaar.



In Groningen speelt dit probleem sterker dan in de rest van het land, zegt de SP. In de stad namen particuliere investeerders en commerciële beleggers vorig jaar 16% van de transacties in woningaankoop voor hun rekening. Dit geld als één van de hoogste percentages van het land. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Een huis is om wonen, niet om uit te melken. Het winstbejag van particuliere investeerders zorgt ervoor dat woningen voor veel mensen onbetaalbaar zijn of dreigt te worden.”



De SP heeft het college van B&W gevraagd om corporaties te verbieden om huurwoningen aan particuliere beleggers te verkopen. Ook willen de socialisten dat het college van B&W een woonplicht voor kopers van woningen gaat invoeren. Hierbij mogen woningen alleen verkocht worden wanneer de koper zelf van plan is om in de woning te gaan wonen.



SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman heeft minister Ollongren (D66) om opheldering gevraagd over de landelijke trend waarbij corporaties steeds meer bezit verkopen aan particuliere beleggers en dat ook starterswoningen door de handel van particuliere beleggers onbetaalbaar worden.