SP: kaartje voor expositie Forum te duur

De toegangsprijs van de expositie 'AI: More than Human' in Forum Groningen is veel te hoog. Dat vindt althans de gemeenteraadsfractie van de SP. “Bezoekers moeten per persoon vijftien euro neertellen. Vooral als je met een gezin wilt gaan, vormt zo'n bedrag een drempel die te hoog is voor een gebouw met een publieke functie.”

De SP verwijst naar het feit dat de expositie is opgesteld in samenwerking met het Barbican Centre in Londen. “Het is bekend dat in Londen de meeste musea gratis toegankelijk zijn”, stelt SP-raadslid Lucy Wobma. “Dat is omdat ze al (grotendeels) betaald worden door de belastingbetaler, dus die hoeft niet nog eens een keer te betalen, maar ook omdat ze daar zien dat het belangrijk is dat iedereen toegang heeft tot kunst en cultuur.”



De SP vindt ook de aankondigingen van de expositie misleidend, omdat daar de hoge toegangsprijs niet op wordt vermeld. “Het zou zo jammer zijn als de interesse van mensen gewekt is en dan blijkt dat ze het niet kunnen betalen. Dat doet afbreuk aan de publieke functie van het Forum en kan het idee dat kunst en cultuur er alleen voor de elite zijn versterken”, aldus Wobma.



De SP heeft schriftelijke vragen gesteld en het college gevraagd de toegangsprijs af te schaffen of flink te verlagen en op te nemen in de Stadjerspas. Door over te stappen van dure, internationale exposities naar een betaalbaarder aanbod kan dit financieel mogelijk gemaakt worden, aldus de SP.