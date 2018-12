Schoolkinderen planten eerste Tiny Forest in Gravenburg

In de Groningse wijk Gravenburg wordt komende maandag het eerste Tiny Forest van het Noorden gepland. De komende drie jaar worden nog eens drie van die mini-bosjes in de stad aangelegd.

Het eerste Tiny Forrest wordt maandag gepland door 700 leerlingen van OBS de Feniks en CBS Aquamarijn en natuurorganisatie IVN.



Een Tiny Forest is een dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan, en bedoeld voor zowel mens als dier. Het bos zorgt voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Kinderen leren in het buitenlokaal en worden opgeleid tot Tiny Forest Ranger. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.



Het IVN wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt. Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Groningen en een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.