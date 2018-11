Schoolgebouw binnenstad te koop voor co-housing

Groningen-stad is de afgelopen jaren snel gegroeid en deze trend zet zich de komende jaren nog verder door. Het wonen in de binnenstad wordt daarbij steeds populairder. Er zijn op dit moment veel kleine (studenten)woningen, maar voor doelgroepen als gezinnen, 55-plussers en jong samenwonenden biedt de stad nu nog maar weinig plek. Met de manifestatie ‘Wonen in Stadshart’ wil de gemeente hier verandering in brengen.



De gemeente Groningen heeft in totaal 14 locaties aangewezen waar kwalitatieve en vernieuwende oplossingen voor het wonen in de binnenstad gerealiseerd kunnen gaan worden. Op twee locaties, aan de Jacobijnerstraat en de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat, staan nu twee leegkomende Borgmanscholen. Voor de school aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat is ondertussen een groep toekomstige bewoners gevonden. Voor de school aan de Jacobijnerstraat kun je je nu aanmelden. De gemeente wil beide locaties verkopen aan groepen mensen die hier gezamenlijk willen (her)ontwikkelen en zo een nieuwe, eigentijdse invulling aan de schoolgebouwen kunnen geven in de vorm van ‘co-housing’.



Wat is co-housing?



Co-housing is een vorm van wonen waarin zelfstandige woningen gecombineerd worden met uitgebreide gemeenschappelijke functies. Co-housing is een internationaal begrip. Het concept ontstond eind jaren ’60 in Denemarken en is zo langzamerhand naar meerdere landen overgewaaid. Gemeenschappelijke faciliteiten worden collectief ontworpen, gebruikt en beheerd.



Is co-housing iets voor mij?



Iedereen kan in principe co-housen! Het is heel passend voor groepen mensen die willen genieten van de voordelen van een privéwoning en het delen van gemeenschappelijke voorzieningen, een verhoogd gemeenschapsgevoel. Je moet het wel leuk vinden om actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling, realisatie en onderhoud van je eigen woonomgeving.



Begeleiding door Rizoem



De gemeente Groningen heeft Rizoem gevraagd het proces van werven, informeren en begeleiding van de groep voor de Jacobijnerstraat te organiseren. Specht Architecten is de architect.



Ik heb interesse, wat kan ik doen?



Meld je nu aan voor de startbijeenkomst op woensdag 12 december uur om 17.00 uur op de GRASboot! Aanmelden kan via de website www.borgmanscholencohousing.nl.