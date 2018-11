Scholenmarkt voor leerlingen groep 8 in Martiniplaza

Meerdere scholen voor voortgezet onderwijs uit de stad Groningen en de Ommelanden houden volgende week dinsdag en woensdag in MartiniPlaza de jaarlijkse Scholenmarkt. De Scholenmarkt is bedoeld voor leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers.

Op de Scholenmarkt kunnen zij met leerlingen en docenten van verschillende scholen praten en zich zo oriënteren op welke scholen er zijn en welke open dagen ze willen bezoeken.



De afgelopen jaren werd de Scholenmarkt met ruim 3000 bezoekers druk bezocht. Daarom vinden de deelnemende scholen het ook dit jaar weer nuttig om leerlingen en ouders in hun informatiebehoefte te kunnen voorzien.



Alle basisscholen in en om de stad Groningen hebben een informatiepakket ontvangen met daarin een flyer voor de leerlingen en posters om in school op te hangen.



Op de website www.scholenmarktgroningen.nl staan alle deelnemende scholen en is een plattegrond te vinden met welke school waar staat in Martiniplaza en welke onderwijssoorten je er kunt volgen.