RUG wil extra verdieping op Bibliotheek Boteringestraat

De RUG verwacht de extra ruimte nodig te hebben voor de rechtenfaculteit. De universiteit is in overleg getreden met de ontwerper van het gebouw, de Italiaanse architect Giorgio Grassi.

Dat meldt zaterdag het Dagblad van het Noorden. Het bibliotheek is nog niet zo heel oud, en werd in 1992 officieel geopend.

Het is de bedoeling dat de bibliotheek volgend jaar verhuist naar het Groninger Forum. De Rijksuniversiteit Groningen wil er daarna de rechtenfaculteit in huisvesten, die nu versnipperd is gevestigd over de hele binnenstad. Deze faculteit telt bijna vierduizend studenten.

Omdat de rechtenstudie in Groningen zo in trek is, en ook alle medewerkers goed gehuisvest moeten zijn, is een extra verdieping noodzakelijk, zegt een woordvoerder van de RUG zaterdag in het Dagblad van het Noorden