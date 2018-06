Rommelmarkt, salsadansen en The Voice of Groningen tijdens 'Braderij Beijum'

Op zaterdag 30 juni vindt op ‘Plein Oost’ in Beijum voor de derde keer de ‘Braderij Beijum’ plaats. Naast kraampjes met verkoop van uiteenlopende spulletjes voor en door buurtbewoners, is er een kinderrommelmarkt, openlucht salsadansen, diverse demonstraties en zal de finale van de Voice of Groningen gehouden worden. Ook worden bezoekers getrakteerd op diverse kleurrijke hapjes.

De braderij wordt georganiseerd door de verschillende buurtcentra in Beijum, de Verbindingsbus en de Bewonersorganisatie Beijum.



Dit jaar is ook de klankbordgroep voor wijkvernieuwing aanwezig met een stand. In deze klankbordgroep zitten de Bewonersorganisatie Beijum, de werkgroep Groene Long, WIJ Beijum, buurtcentra in Beijum en een aantal betrokken bewoners. In de kraam wil de klankbordgroep laten zien wat de gesprekken met gemeente en woningcorporaties tot nog toe hebben opgeleverd. De groep wil de plannen voor de wijk, die in 2018 40 jaar bestaat, samen met bewoners uitwerken.



De Braderij Beijum begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur.