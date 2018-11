Record aantal lopers door zonovergoten Noorderplantsoen

Duizenden mensen hebben zaterdag deelgenomen aan een van de afstanden van de Plantsoenloop.

In totaal 3400 mensen namen deel aan één van de lopen, waarmee de 61ste editie van deze loop mede dankzij het fraaie herfstweer, een succes genoemd mag worden. Eén van de aantrekkelijke kanten van de Plantsoenloop is dat het ook een echte familieloop is: ouders kunnen samen met jonge kinderen een korte afstand lopen. Of samen met wat oudere jeugd kiezen voor de vier of de acht kilometer.

Deze keer namen er negenhonderd mensen deel aan de 4 of 8 km. Kinderen Traditiegetrouw stonden weer vele kinderen van 4 tot 14 jaar aan de start. “Het blijft elk jaar toch weer een feestje om met mijn leerlingen mee te doen aan deze leuke loop in Groningen”, zegt één leraar van een van de deelnemende scholen. De eerste snelheidsduivels van 4/5 jaar schoten om 11.00 uur het parcours op. Bij de anderen categorieën die volgden werd er hard gestreden voor een podiumplek. Organisator Michelle Mencke kijkt met voldoening terug op de 61e editie van de Plantsoenloop: “Het is elk jaar weer geweldig om alle enthousiaste lopers, jong en oud, te zien rennen door het sfeervolle Noorderplantsoen. Dit jaar heeft de Plantsoenloop een recordaantal deelnemers en daar zijn we natuurlijk heel blij mee”, zegt Michelle Mencke. Wie het heeft gemist of graag op herhaling wil: de 62e Plantsoenloop staat gepland voor zaterdag 2 november 2019.