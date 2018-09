PvdA: ‘Pepergasthuis moet wooncomplex voor mensen met lage inkomens blijven’

“Als we niks doen, dan zal Groningen steeds meer een stad worden voor mensen met geld”, zo vreest Van der Laan. “Er is niets mis met mensen met geld, maar wij vinden dat ook mensen met midden en lage inkomens hier een plekje moeten kunnen vinden. En niet alleen aan de randen van de stad, ook in de binnenstad en populaire randwijken.”



Lefier wil verkopen

Woningcorporatie Lefier zou het complex willen verkopen. De gemeente voert al gesprekken met Lefier. De PvdA hoopt op brede steun vanuit de gemeenteraad om de druk op te voeren. “We moeten als samenleving duidelijk laten horen dat we dit niet willen. Niet voor het Pepergasthuis. Niet voor andere monumenten die in de toekomst dreigen te worden verkocht.”​​​​​​​



Groei voor iedereen!

“Groningen groeit. De stad is populair en trekt steeds meer mensen aan. Dat is prachtig, maar er is ook keerzijde. Voor mensen met midden en lage inkomens wordt het steeds lastiger om een betaalbare woning te vinden. De PvdA strijdt voor goed en betaalbaar wonen voor alle Stadjers. Voor een ongedeelde stad, waar plek is voor arm en rijk. Wij noemen dat Zeker zijn – van betaalbaar wonen in het Pepergasthuis”, aldus de politieke partij.