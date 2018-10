PvdA Groningen wil hoge kosten schoolreisjes aanpakken

De Groningse gemeenteraadsfractie van de PvdA wil dat het stadsbestuur met scholen, ouders en docenten in gesprek gaat over de toenemende kosten van schoolreisjes en werkweken. “Schoolreisjes worden steeds duurder. Veel ouders kunnen 500 tot 1000 euro voor een werkweek niet opbrengen. We moeten kijken hoe we deze kosten kunnen terugbrengen en zorgen dat toch elk kind mee kan”, zegt fractievoorzitter Carine Bloemhoff.

Volgens Bloemhoff en fractiegenoot Maarten van der Laan kloppen er geregeld ouders bij de partij aan die de hoge kosten voor schoolreisjes niet kunnen opbrengen. “Dan hebben we het niet alleen over ouders met de laagste inkomens, maar ook over mensen die daar iets boven zitten”, aldus Van der Laan. “Scholen vragen zomaar 500 euro voor een werkweek. We horen zelfs over uitschieters van 900 tot 1400 euro. Bijvoorbeeld voor vliegreizen naar Rome, Griekenland of China.”

“Ouders met de smalste beurzen kunnen nog aankloppen bij de Stichting Leergeld, die 150 euro per reis vergoedt”, weet Bloemhoff. “De overige kosten moet de school bijpassen. Dit gebeurt gelukkig ook regelmatig. Maar ouders die iets boven het minimum verdienen en niet voor deze regeling in aanmerking komen, moeten alles zelf ophoesten. En dat gaat dus steeds moeilijker.”

De PvdA vraagt het stadsbestuur om met ouders, leraren en scholen in gesprek te gaan om oplossingen te bedenken die het voor elk kind mogelijk maken mee op schoolreis te gaan.