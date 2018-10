Prins Bernard Cultuurfonds steunt educatief project Zeehondencentrum Pieterburen

Het Prins Bernard Cultuurfonds ondersteunt vele projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Omdat het project “leer de taal van de zeehond” van Zeehondencentrum Pieterburen op een moderne manier een natuurbeschermende boodschap overbrengt op basis van twee wetenschappelijke projecten valt het bij uitstek in het straatje van het Cultuurfonds. Deze week werd dan ook bekend dat dit project gehonoreerd wordt met een significante bijdrage. Het Zeehondencentrum, dat volledig op giften en donaties draait, is het Prins Bernard Cultuurfonds hier zeer erkentelijk voor.



Het doel van het project “leer de taal van de zeehond” is om te voorkomen dat zeehondenmoeders en –pups van elkaar gescheiden worden. Jaarlijks wordt het centrum nog geconfronteerd met pups die met bewuste of onbewuste acties door mensen gescheiden zijn van hun moeders. In het merendeel van de bewuste acties gaat met goedbedoelde intenties, namelijk het helpen van de zeehonden. In het educatieve project wordt het publiek duidelijk gemaakt dat een “huilende” pup niet noodzakelijkwijs in problemen is en dat zeehonden die bij elkaar liggen wel degelijk gevoelig zijn voor verstoringen. De bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds zal besteed worden aan een “Waddensimulator”. De simulator laat het publiek ervaren hoe men zich moet gedragen ten opzichte van zeehonden om geen negatief effect op onze gedeelde leefomgeving, het werelderfgoed Waddenzee, te veroorzaken. Uitgangspunt is dat educatie uiteindelijk de beste preventie is.



Het project steunt op twee wetenschappelijke projecten die bij het Zeehondencentrum worden uitgevoerd. Het ene project is een langlopende gedragsstudie naar de interactie tussen zeehondenmoeders en pups in de Eems-Dollard onder begeleiding van Rijksuniversiteit Groningen. Het andere project wordt gedaan door Dr. Andrea Ravignani, wiens prestigieuze Marie Curie-fellowshiponderzoek wordt gedaan naar hoe zeehonden geluiden leren maken. Dit blijkt namelijk zo ver te gaan dat zeehonden als papegaaien geluiden na kunnen doen. Op basis van de bijzondere uitkomsten van beide onderzoek wordt het publiek bewust gemaakt van wat zeehonden hen eigenlijk vertellen.