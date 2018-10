Peiling: "GroenLinks grootste in Groningen"; * Ook groei VVD en ChristenUnie * SP, PvdA en D66 leveren in

GroenLinks wordt na de gemeenteraadsverkiezingen in november de grootste partij in ‘groot’ Groningen. Althans: wanneer een nieuwe voorspelling van opiniepeiler Maurice de Hond uitkomt. Deze partij zou haar zetelaantal meer dan verdubbelen. Daarbij zou GroenLinks D66 als grootste partij van de gemeente Groningen van de troon stoten.

GroenLinks Groningen is blij met de uitslag van de peiling die vandaag gepubliceerd werd. In deze peiling voorspelt Maurice de Hond dat GroenLinks met 9 zetels de grootste partij van Groningen wordt.

Lijsttrekker Glimina Chakor: “Als GroenLinks op 21 november zo’n goede uitslag weet te behalen, kunnen we het initiatief nemen voor een links en progressief stadsbestuur. Dan kunnen we Groningen écht veranderen. Dit is een duidelijk signaal dat steeds meer Groningers zich net als GroenLinks zorgen maken over klimaatverandering en meer vaart willen maken met de energietransitie. Groningers zien de toenemende ongelijkheid in de samenleving en willen dat iedereen een eerlijke kans krijgt om mee te doen in de maatschappij.”

De peiling van De Hond werd uitgevoerd onder een representatieve groep van 600 Groningers, Harenaren en Ten Boersters.

Chakor: “Deze peiling is een momentopname met nog een kleine maand te gaan. Maar het is goed om een idee te hebben van waar we staan.”

Linkse meerderheid?

Overigens is het nog lang geen uitgemaakte zaak dat er een linkse meerderheid komt in Groningen. D66 (6), GroenLinks (9), PvdA (5) en SP (5) hebben volgens de peiling samen 25 van de 45 gemeenteraadszetels. Dat is een geringe meerderheid van slechts twee zetels. Bovendien: in het verleden bleken SP en PvdA nogal eens grote verschillen van mening te hebben, bijvoorbeeld over de komst van de tram of de aanpak van de Grote Markt.

Om aan een (ruimere) meerderheid te komen zal steun van ChristenUnie, CDA of VVD dan waarschijnlijk ook nodig zijn.

En bovendien: het is nog lang geen 21 november, en ook de peilingen van De Hond zijn slechts een moment-opname. Maar dat GroenLinks straks goede zaken zal gaan doen, dat lijkt niet onwaarschijnlijk.