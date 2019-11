Park Meerstad: grootste openbare landkunstproject van Nederland

Dinsdag plantte wethouder Chakor de eerste boom in Park Meerstad. Ze werd hierbij geassisteerd door twee kinderen van de samenwerkingsschool Meeroevers. In totaal worden er bijna 100 bomen geplant in het park. Park Meerstad is het grootste openbare landkunstproject van Nederland. Het ontwerp van het park komt uit handen van een beeldend kunstenaar.

“Meerstad is een aanwinst voor de gemeente Groningen. Dit college vindt het erg belangrijk dat er veel groen komt en een park maakt een locatie ontzettend aantrekkelijk,” benadrukt Wethouder Chakor in haar toespraak. Door de 9 verschillende soorten bomen met elk hun eigen kleur en bloeiperiode, ziet het park er van het voorjaar tot aan herfst telkens anders uit.

Het ontwerp van het park komt uit handen van beeldend kunstenaar Jeroen Doorenweerd en Mathijs Dijkstra van Laos Landschapsarchitectuur. De ontwikkeling is een samenwerking tussen bewoners van Meerstad, CBK Groningen, gemeente Groningen en Bureau Meerstad. Deze bijzondere samenwerking is terug te zien in het bijzondere ontwerp.

Het rechte fietspad snijdt dwars door de glooiende heuvels en vormt een mooi contrast met de vloeiende lijnen van het park. Naast bomen zijn er ook struiken en is er bloemrijk gras gezaaid. Het park wordt een plek om te ontspannen, te wandelen, te spelen en te ontmoeten. In het voorjaar van 2020 wordt het park feestelijk geopend en is de stad een uniek park en strand rijker.

300 bomen

Het planten van de bomen in Park Meerstad is het startsein voor het planten van ongeveer 300 bomen in en rondom het park. In totaal staan er in Meerstad circa 1000 bomen. Vanaf nu tot en met het voorjaar worden er rondom de wijk Groenewei en in Tersluis nog zo’n 200 bomen geplant.