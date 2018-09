Park Meerstad: grootste land-art project van Nederland

Park Meerstad belooft een uniek land-art park te worden voor Stadjers en Meerstadjers om te recreëren en te ontmoeten. Met een formaat van ongeveer 10 hectare wordt het park het grootste openbare landkunst-project dat tot nu toe in Nederland is gemaakt. Inmiddels is er al 170.000 kubieke meter zand, oftewel 2,5 miljoen kruiwagens vol, naar het gebied overgebracht via een pijpleiding. Dit zand wordt nu in een plooiend, heuvelachtig model gebracht door graafmachines en tractoren.

Op donderdag 4 oktober a.s. organiseren het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK) en Bureau Meerstad een rondleiding voor bewoners, omwonenden en pers door Park Meerstad. Tijdens deze rondleiding geven de betrokken experts op meerdere locaties een toelichting over onder meer de totstandkoming van het ontwerp, het realisatieproces en de uiteindelijke recreatieve mogelijkheden. Daarnaast legt wethouder Roeland van der Schaaf het eerste stukje fietspad aan, dat straks kaarsrecht door het heuvelachtige landschap snijdt.

De ontwikkeling van dit bijzondere park is een samenwerking tussen Bureau Meerstad, het CBK en gemeente Groningen. Daarnaast hadden ook bewoners een stem in het geheel. Beeldend kunstenaar Jeroen Doorenweerd heeft in samenwerking met MD Landschapsarchitecten het ontwerp voor zijn rekening genomen.