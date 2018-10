‘Overlast steenmarters in Groningen aanpakken’

Veel inwoners van buitenwijken in Groningen klagen over knagende steenmarters. Volgens de gemeenteraadsfractie van het CDA kan het zo niet langer.

De gemeenteraadsfractie van het CDA in Groningen wil dat de gemeente actie onderneemt tegen de overlast die steenmarters in verschillende delen van Groningen veroorzaken. Volgens de partij richt het dier met name schade aan in enkele buitenwijken zoals Gravenburg, Reitdiep en De Held.

Raadslid Herman Ubbens: ‘Tijdens een rondgang door de wijk Gravenburg hoorden wij veel mensen klagen over steenmarters. Diverse auto’s hebben bijvoorbeeld schade opgelopen doordat de steenmarter aan de onderkant kabels kapot knaagt. Wie op de site van de gemeente zoekt wat hij of zij er tegen kan doen komt niet verder dan een plaatje.’

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de kwestie. Zo wil Ubbens weten of het college van burgemeester en wethouders bereid is om een beheersplan op te stellen. Verder vraagt hij het college de huidige informatievoorziening te verbeteren.