Oud familiebedrijf Kroon keert met slagerij terug in Steentilstraat

Bijna honderdvijftig jaar nadat in 1870 zeemanszoon Theodorus Anthonius Kroon in de Steentilstraat een slagerij begon, keert er een slagerij terug op dezelfde plaats. Rieks Kroon, achterkleinzoon van de oprichter van wat zou uitgroeien tot één van de bekendste vleeswarenbedrijven van Noord-Nederland, heeft het initiatief genomen om op deze plaats een slagerij annex patisserie te realiseren.

Er komt op de plaats waar in 2012 het pand van slagerij Van Dijk afbrandde een geheel nieuw winkelpand, deels uitgevoerd in klassiek antraciet met oranje Groninger baksteen naar een ontwerp van architectenbureau De Zwarte Hond.

‘Het lijkt me práchtig om op de plaats waar mijn bet-overgrootvader ooit begon, een nieuwe slagerij te realiseren. Ik denk dat er aan deze kant van de stad behoefte is aan een slagerij waar mensen terecht kunnen voor een goed stukje vlees. En ook een patisserie op deze plaats zal het vast prima doen.’, vertelt Kroon (69).

Er zijn mensen die op zijn leeftijd van hun pensioen zouden genieten of louter ontspannen activiteiten zouden ondernemen. Niet Rieks Kroon. Voor hem is het juist het mooiste wat er is om nu hij er de mogelijkheden voor heeft te werken aan de uitvoering van zijn droom: het werken aan de terugkeer van een familiebedrijf in de stad, een bedrijf met een naam die nog steeds grote bekendheid geniet.

De eerste slager uit de familie, Theodorus Anthonius, zou succesvol worden met de dus in 1870 geopende winkel in de Steentilstraat. Zijn zoon bouwde de zaak uit, zorgde dat er ‘Vleeshouwerij’ op de gevel zou komen, en zorgde dat het de bekendste slager van de stad werd. Maar de slagerij groeide er in de jaren vijftig en begin jaren zestig uit de voegen, en in 1964 opende Bert Kroon een vleeswarenfabriek in Zwaagwesteinde. Daar is nog steeds de vleeswarenfabriek van Kroon gevestigd, al zijn de aandelen sinds 2006 niet meer in handen van familieleden.

Kroon was niet alleen actief in Zwaagwesteinde, maar er was ook nog een slachthuis aan de Gothenburgweg in Groningen, Kroon Vlees. Bovendien hield de familie het pand in de Steentilstraat nog aan tot 1980, toen het werd verkocht aan slager Van Dijk.

Onverwacht, in 2012, overleed slager Van Dijk. Deze had een grote klantenkring, allemaal mensen die naar de Steentilstraat waren blijven komen ‘voor een goed stukje vlees’. Het ging Rieks Kroon aan het hart dat de slagerij op deze plek zou verdwijnen, en hij besloot het bedrijf over te nemen. ‘Ik vond het een uitdaging om het nieuwe impulsen te geven en weer klaar te maken voor de toekomst. Dat wilde ik gaan doen met een van mijn vroegere medewerkers van het slachthuis, Oene Hoving. We waren samen gedreven en enthousiast over het idee om er iets moois van te maken’.

Brand

Maar het zou anders lopen. Twee maanden na de aankoop brandde het pand grotendeels af, na een zomers onweer. Rieks Kroon was nog wel actief met zijn slachthuis Kroon Vlees, maar besloot dat in 2014 te verkopen. Daardoor had hij de middelen om ook het naastgelegen pand van de bekende fietsenzaak Ferwerda aan te kopen toen dit vrij kwam. Daardoor was hij eigenaar van de percelen Steentilstraat 45 en 47, en rijpten bij hem de plannen om een geheel nieuwe slagerij/patisserie te ontwikkelen op deze plek.