Oppositiepartijen: één wethouder minder in Groningen

Nu de gemeente Groningen fors moet bezuinigen, kan de stad ook wel bestuurd worden door zes in plaats van zeven wethouders. Dat levert een fors bedrag aan bezuinigingen op, zo menen de oppositiepartijen in de gemeenteraad van Groningen.

De oppositiepartijen SP, VVD, CDA en Stadspartij in de Groninger gemeenteraad willen een wethouder minder. Volgens de partijen is het gezien de forse bezuinigingen gerechtvaardigd wanneer het college van B&W ook naar zichzelf kijkt. Daarom stellen de partijen voor om in totaal 1,0 fte aan wethouderskosten te besparen. De oppositiepartijen zullen dit voorstel woensdag tijdens de behandeling van de begroting indienen.

“De gemeente Groningen moet grote financiële tekorten wegwerken. Op verschillende terreinen, zoals de zorg, sport, ,wonen, groenbeheer en onderhoud van de openbare ruimte doet het college bezuinigingsvoorstellen. Dan lijkt het rechtvaardig wanneer het college ook naar zichzelf kijkt”, aldus de SP, VVD, CDA en Stadspartij.

Voor de gemeentelijke herindeling telde het college van B&W van Groningen in totaal 5 wethouders. Momenteel bestaat het college uit 7 wethouders. Oppositie partijen vonden 7 wethouders toen al wat veel. De bezuiniging van 1 fte aan wethouderskosten moet , volgens de oppositiepartijen, jaarlijks een bedrag van 400.000 euro besparen en is slechts één van de voorstellen waar de oppositiepartijen mee komen.

(Foto boven: Archieffoto van de nieuwe gemeenteraad in januari 2019)