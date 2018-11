Opnieuw balkons flats in Groningen gestut

De maatregel wordt genomen omdat uit een steekproef is gebleken dat ze mogelijk onveilig zijn.

De maatregel betreft twee gebouwen aan de Couperusstraat en één aan de Vondellaan en betreft de balkons aan de voorzijde. Ook aan de Hora Siccamasingel moeten flats worden gestut.

Wanneer alle balkons zijn gestut, kunnen de bewoners er voorlopig nog wel gebruik van blijven maken. De huurders zijn op de hoogte gesteld, aldus een woordvoerder van Lefier.

Eerder dit jaar was er al een incident met balkons in Groningen. Het betroef toen drie flats van Lefier aan de Westindischekade. Daar brak deze zomer een balkon van de gevel. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de oorzaak in dit geval het zout was dat tijdens de bouw aan het beton werd toegevoegd om het beton sneller te laten drogen.

(Foto: flats aan de Vondellaan. Deze foto is van Funda en betreft niet de betreffende appartementen en balkons).