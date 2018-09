Oplevering studentenwoningen Suikerunieterrein twee weken uitgesteld

De bouw van bijna 250 containerwoningen voor internationale studenten op het voormalige Suikerunieterrein is met twee weken vertraagd. De woningen zouden op 1 oktober klaar zijn voor bewoning, maar volgens het Dagblad van het Noorden gooit een late levering van rioleringsmaterieel roet in het eten.

De studenten die in de containerwoningen zouden trekken, moeten nu langer in de tijdelijke onderkomens aan de Metaallaan en het Damsterdiep blijven. Ze krijgen de 250 euro huur die ze voor de eerste twee weken betaald hebben terug, maar moeten wel betalen voor de twee extra weken in de tijdelijke onderkomens.

Veel toekomstige bewoners zijn teleurgesteld en boos over de vertraging en laken de gebrekkige communicatie daarover van ontwikkelaar Rizoem. Die zegt zelf ook teleurgesteld te zijn, maar ontkent tegenover het Dagblad van het Noorden de gebrekkige communicatie. ‘We hebben altijd gezegd dat 1 oktober lastig zou worden”, aldus Dick Janssen van Rizoem.

De ontwikkelaar zegt de woningen liever een paar weken later helemaal goed afleveren dan op de afgesproken datum met gebreken.