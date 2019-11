Oosterparkwijk krijgt Winterfestival

Drie dagen Winterfestival in hartje Oosterparkwijk. Van 13 t/m 15 december is het JOP-terrein aan de Klaprooslaan omgetoverd tot een sprankelend, beetje gek, festivaldorpje. Het driedaagse feest dient als afsluiter van een reeks evenementen ter ere van het 100-jarig bestaan van de Oosterparkwijk.

Het festival biedt vermaak voor iedereen, jong en oud. Elke dag is er een gevarieerd programma met theater, circusacts en muziekoptredens. Er is een nostalgische draaimolen (t/m 7 jaar) en een schaatsbaan; eigen schaatsen mee nemen is niet nodig. De ingang is geopend op vrijdag 16.00 – 21.00, zaterdag 14.00 – 21.00 en zondag 14.00 -18.00. Toegang is nog steeds gratis.

Op zaterdag- en zondagmiddag mogen kinderen op pony’s rijden. De vrijdag- en zaterdagavond worden afgesloten met een spannende acrobatische vuurshow. Nieuw dit jaar is een aanbod van “verschrikkelijke workshops”. En iets lekkers te eten en drinken ontbreken natuurlijk niet. Mis niks, lees het hele programma is te lezen op de website www.winterfestivaloosterparkwijk.nl.

Het hele jaar door is er gewerkt een aantal unieke verschijningen. Lichtjes en aankleding prikkelen de fantasie. Als bezoeker wordt je verrast door deze bijzondere creaties.

Het evenement draait geheel op vrijwilligers. Oosterparkers die ook bij willen dragen, zijn altijd van harte welkom. Er valt op allerlei manieren mee te helpen. We verzekeren je dat je er een leuke tijd aan over houdt. Aanmelden kan via de website.