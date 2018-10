Ondernemers Winkelcentrum Paddepoel vrij om winkel op zondag te openen

Ondernemers in het Winkelcentrum Paddepoel krijgen vanaf 12 november mogelijk de vrijheid om zelf te bepalen of ze hun winkel open willen doen op zondag.

Er lijkt daarmee een einde te komen aan een jaren slepend conflict over de winkeltijden op zondag in het Winkelcentrum Paddepoel. Er is een nieuw bestuur aangetreden van de Vereniging van Eigenaren. Dat stelt voor om iedere winkelier voortaan vrij te laten om te beslissen om zijn winkel op zondag al dan niet open te stellen voor het publiek.

Dat meldt het nieuwe bestuur in een persverklaring.

In het Winkelcentrum Paddepoel was het tot nu toe zo dat sommige winkeleigenaren er geen behoefte aan hadden ook op zondag geopend te zijn. De Vereniging van Eigenaren vond echter dat álle winkels op zondag open zouden moeten zijn en deelde boetes uit aan ondernemers die de zondag-opening weigerden.

Het vernieuwde bestuur van de Vereniging van Eigenaren Winkelcentrum De Paddepoel Groningen heeft zich tot doel gesteld het vizier ‘open en positief te richten op de toekomst om het winkelcentrum als geheel een sterkere eenheid te maken en haar klanten optimaal te kunnen bedienen’.

In dat kader daarvan heeft het bestuur unaniem besloten om aan haar leden op de ledenvergadering van 12 november 2018 voor te stellen de openingstijden te verruimen. Het bestuur stel daarbij voor iedere winkelier vrij te laten om te beslissen om zijn winkel op zondag open te stellen voor het publiek.

Op de koopzondag (de laatste zondag van de maand) zijn alle winkeliers die niet open zijn wel gehouden om hun etalages verlicht te houden of hun rolluiken te voorzien van een aantrekkelijke en representatieve uiting, zodat de uitstraling van het winkelcentrum voor haar klanten geborgd is.

‘Hierbij willen we graag in overleg en ondersteuning bieden om tot een goede gezamenlijke oplossing te komen’, aldus het nieuwe bestuur van de Vereniging van Eigenaren.

Collectieve openingstijden:

Maandag 13.00 - 18.00 uur

Dinsdag 10.00 - 18.00 uur

Woensdag 10.00 - 18.00 uur

Donderdag 10.00 - 20.00 uur

Vrijdag 10.00 - 18.00 uur

Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Zondag Opening naar eigen keuze

Het staat iedere winkelier vrij om buiten deze minimum venstertijden zijn winkel te openen.

(Foto: Property.nl)