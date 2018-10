Grondige opknapbeurt voor ondergronds toilet Grote Markt

Volgens de gemeente voldoet de openbare toiletvoorziening niet meer aan de eisen van nu en is het tijd voor een update. De monumentale elementen van het toilet zullen daarbij behouden blijven, zo wordt beloofd.



Het ondergrondse toilet op de Grote Markt werd in 1926 gebouwd naar een ontwerp van stadsbouwmeester Siebe Jan Bouma. In zijn ontwerp combineerde hij elementen uit de Amsterdamse school en de de Art Deco.



Tijdens de werkzaamheden zal een tijdelijke toiletvoorziening beschikbaar zijn op de Grote Markt.



Foto: Groninger Archieven / P. Kramer