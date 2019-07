Omgevingsvergunning voor eigenaren woonboot

Het gaat om woonarken die vooral worden gebruikt om in te wonen, en niet om mee te varen. Het gemeentebestuur past hiervoor de regelgeving aan. Nieuw kamerverhuur op het water is niet meer toegestaan.



De wijziging is het gevolg van nieuwe landelijke regels. Bestaande boten met legale kamerverhuur en meergezinswoningen kunnen blijven, aldus de gemeente.



Het college van B&W wil een kwaliteitsslag op en rond het water. Wethouder Roeland van der Schaaf: “Voor alle woonschepen komen er daarom welstandsregels. Er is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Per kanaalvak is gekeken welke regels er gaan gelden, afgestemd op het karakter van de plek.”