Nu al recordopbrengst voor Groningen Swim Challenge

Tijdens de Swim Challenge gaan zeker 250 zwemmers in estafettevorm zwemmen van Lauwersoog en Zoutkamp richting het centrum van Groningen. In de laatste anderhalf kilometer door het centrum sluiten ook deelnemers van de City Swim aan.



De opbrengst ligt nu al 7.000 euro hoger dan bij de vorige editie in 2017. De deelnemers halen geld op voor het UMCG Kanker Researchfonds. Volgens de organisatie is er meer aandacht voor de Swim Challenge door de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden. Ze denken niet dat de opbrengst daardoor hoger. Het evenement wordt gewoon steeds groter.



In de Friese Elfsteden werden de City Swims ter ondersteuning van de monstertocht van Van der Weijden afgelast vanwege de aanwezigheid van de E. Coli-bacterie. Volgens de Groningen Swim Challenge is het Groningse water veilig. Uit metingen blijkt dat het zwemwater van goede kwaliteit is.