Noorderbad, Papiermolen en andere ‘Plekken van Plezier’ te bezoeken tijdens Open Monumentendag

Op Open Monumentendag in de gemeente Groningen zijn dit jaar 60 monumenten te bezichtigen. De trotse eigenaren, beheerders en gebruikers van deze panden staan dan klaar om bezoekers te vertellen over de geschiedenis van hun gebouw, het hedendaagse gebruik en wat hun monument zo speciaal maakt. Het landelijke thema van Open Monumentendag is dit jaar ‘Plekken van Plezier’. Daarom is zwembad De Papiermolen geopend en maken bezoekers tijdens een rondgang niet alleen kennis met dit Rijksmonument, maar ook met de voormalige industriële papiermolen en het hier ooit omheen ontstane buurtschapje en haar bewoners.



In de stad doet onder andere Huize Tavenier mee en zijn Humanitas en de voormalige apotheek in de Oude Ebbingestraat nieuwe deelnemers. Geheel passend bij het thema is ook bezoekje aan het voormalige Noorderbad een aanrader. Kijk voor alle informatie op erfgoed.groningen.nl/openmonumentendag.



Foto: het Noorderbad in de Professorenbuurt (gemeente Groningen)