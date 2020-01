Nog voor de zomer tijdelijke speelplek op Grote Markt

Het was D66 die in mei van vorig jaar met het voorstel kwam om meer speelplekken in de binnenstad te realiseren. CDA, GroenLinks en PvdA steunden het plan. De partijen vinden dat de verblijfskwaliteit daarmee verhoogd wordt.



Er komt nog dit jaar een pilot met speeltoestellen op de Grote Markt. Ook wordt er onderzocht welke plekken in de binnenstad verder geschikt zouden zijn voor een speelplaats. De Herestraat, het Martinikerkhof en de Sint Jansstraat worden als opties genoemd.