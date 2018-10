Nog drie dagen….dan start de Plantsoenloop voor de 61ste keer!

De bladeren vallen, de bossen zijn in schitterende herfstsfeer. En dus is het de tijd voor de Plantsoenloop! Nog drie dagen, en dan start deze oudste en meest sfeervolle loop van Groningen, dwars door het Noorderplantsoen. Inschrijven kan nog steeds voor deze loop, die dankzij het heuvelachtige parcours meer lijkt op een modderige, uitdagende veldcross

De sfeer is echt heel anders dan van de 4Mijl. Want het gaat er niet zo zeer om om een supertijd neer te zetten, als wel om te genieten van het prachtige, natuurlijke parcours in herfststemming. Al kunnen mensen die graag een prestatie willen neerzetten er ook uitstekend terecht.

Het is de 61 ste keer dat de Plantsoenloop wordt gehouden. Het is daarmee de oudste loop van Groningen, waar mensen al aan deelnamen toen de 4Mijl nog niet eens bestond.

Het is echt een familieloop, waar peuters, grootouders en iedereen qua leeftijd daar tussenin aan kan meedoen, want je kunt kiezen uit meerdere afstanden.

Inschrijven



Inschrijven kan individueel of als school of vereniging - via www.plantsoenloop.nl/deelnemen. Lopers die verzekerd willen zijn van een startbewijs dienen zich online in te schrijven.