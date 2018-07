Nieuwe weg tussen Meerstad en stad

Het verkeer tussen Meerstad en de Oostelijke ringweg rijdt nu nog over de Driebondsweg, maar daar wordt het steeds drukker. Daarom wordt er een nieuwe weg aangelegd.



De nieuwe weg moet er liggen als er 1500 woningen in Meerstad zijn gebouwd. Dat is naar verwachting in 2021.



De nieuwe weg gaat de Middelberterweg ongelijkvloers kruisen met een korte onderdoorgang. De nieuwe weg lost de verkeersproblematiek bij de Borgbrug op en zorgt ervoor dat er geen doorgaand autoverkeer meer vlak achter Klein Harkstede langs rijdt. Als alles volgens planning verloopt, kan de aanleg eind 2020 beginnen.