Nieuwe Markt in wording: natuursteen rond Groninger Forum

Het zal niet lang meer duren of Groningen is een binnenstadsplein rijker. Een aannemer is namelijk begonnen met de aanleg van natuursteen rond het Groninger Forum. Dat meldt de nieuwsbrief van GroningenVernieuwt.nl, en is ook te zien op bovenstaande foto van Marieke Kijk in de Vegte. De eindsituatie is te zien op onderstaande artist impressie.