Nieuwe kamers Ronald McDonald Huis geopend door Edwin Evers

Het aantal kamers in het Ronald McDonald Huis in Groningen is met vier gastenkamers uitgebreid naar 28. De nieuwe kamers zijn dinsdagochtend officieel geopend door radio 538 DJ Edwin Evers.

Dat gebeurde samen met Jos Aartsen, voorzitter van de Raad van Bestuur UMCG, in het radioprogramma Evert Staat Op. De twee werden geholpen door ouders Brian en Marjolijn en hun tweejarig dochtertje Hayley, die momenteel in het huis logeren.



Het Ronald McDonald Huis Groningen biedt al 28 jaar een tijdelijk thuis aan ouders, broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen die zijn opgenomen in het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen. De bezetting is met 90 tot 95 procent altijd hoog. Er was daarom behoeft aan uitbreiding van het aantal kamers.



De uitbreiding is mede mogelijk gemaakt door Edwin Evers, die in september 2017 ruim € 130.000 bij elkaar wist te brengen met een sponsorloop.