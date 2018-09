Nieuwe appartementen in Geulstraat op locatie loodgieterswerkplaats

Tot voor kort was er nog een loodgieterswerkplaats gevestigd. Maar op deze locatie is nu de bouw gestart van een opmerkelijk appartementencomplex, ontworpen door het Groningse architectenbureau Henckel & Zahir Architects. Er worden bakstenen in verwerkt van de laatste steenfabriek uit de provincie Groningen. En het gebouw is dan weliswaar modern, maar verwijst toch naar historische elementen in de omgeving in deze straat.