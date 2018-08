Nieuw speciaal bier voor Groningen: Bommen Berend

Groningen is deze maand een nieuw speciaal bier rijker: Bommen Berend. Het betreft een bier van brouwerij Martinus, die wordt gepresenteerd in het kader van de viering van 28 augustus, Groningens Ontzet. Bij de festiviteiten gaat een onlangs gevonden bom uit 1672 ook een belangrijke rol spelen.

De bom, die medio juni werd gevonden, dateert uit 1672 en is bij de belegering van de stad Groningen afgevuurd en op de hoek van de Nieuweweg en de Oostersingel terecht gekomen. Het is de bedoeling dat de historische vondst op 28 augustus op verschillende plaatsen en bij verschillende evenementen te zien zal zijn. De eerste officiële presentatie na conservering van de bom is op 17 augustus op toepasselijke wijze in Brouwerij Martinus.

De stadsbrouwerij brengt speciaal voor de viering en herdenking van Groningens Ontzet een blond bier met een alcoholpercentage van 6,5% en de toepasselijke naam Bommen Berend op de markt.

Het bier zal tijdens de Groote Maaltijd voor het restaurant Het Weeva aan het Gedempte Zuiderdiep en in verschillende horecabedrijven in de binnenstad van Groningen worden geschonken.