Met NDE op vleermuisexcursie bij Kardingerplas

Op 31 augustus organiseert het centrum voor Natuur- en Duurzaamheidseductie Groningen (NDE) in Beijum een vleermuisexcursie voor jong en oud.

Deelnemers trekken onder begeleiding van vleermuiskenner Jan van Muijlwijk op de fiets richting de Kardingerplas, om daar met behulp van een ‘bat detector’ vleermuizen te spotten.



Deelname is gratis, maar wie erbij wil zijn wordt wel gevraagd zich voor 30 augustus 15.00 uur aan te melden bij NDE. Dat kan per mail of telefonisch (050-367 63 21).