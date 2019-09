Meerstadjers openen bijzonder fietspad in Park Meerstad

Op donderdag 5 september wordt in het nieuwe Park Meerstad het fietspad feestelijk geopend samen met de Meerstadjers. Nu het fietspad af is, nadert ook de voltooiing van het park. Park Meerstad is het grootste landart-project van Nederland.

Uniek land-art park

Het unieke ontwerp voor het park komt uit handen van beeldend kunstenaar Jeroen Doorenweerd en landschapsarchitect Mathijs Dijkstra. De ontwikkeling van het park is een samenwerking tussen het Centrum Beeldende Kunst (CBK Groningen), gemeente Groningen en Bureau Meerstad, én ook de bewoners hadden een stem in het geheel. In Park Meerstad komen kunst en natuur samen.



Ontmoetingsplek van Meerstad

In het park kun men straks niet alleen genieten van prachtige vergezichten over het Woldmeer, maar zijn er tussen de grasheuvels door ook talrijke soorten bomen, struiken en bloemen, en een waterpartij die het park halverwege doorsnijdt. Met de voltooiing van het fietspad krijgt het park steeds meer vorm. Er zullen diverse soorten bomen aangeplant worden en de verwachting is dat het park rond het voorjaar van 2020 klaar zal zijn. Het park zal dan officieel met een groot feest geopend worden.



Het fietspad wordt volgende week donderdag rond 15.30 uur geopend.