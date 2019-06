Meerstad voor de derde keer op rij genomineerd voor mooiste gebouw van Groningen

Wonen aan het water



Het door Onix architecten ontworpen Meerhuis bevindt zich op het Zwaneneiland in Meerstad. Het huis is gebouwd rondom een grote kubus met gebinten (grote balken), het biedt een prachtig uitzicht over het meer en haalt het buitenleven naar binnen. Het vele hout is niet alleen aan de buitenkant gebruikt maar komt ook binnen in allerlei vormen terug. Al eerder sprong dit mooie huis in het oog, in 2018 maakte de Volkskrant een reportage over het huis. Lees hier het hele interview.



Zelf een huis bouwen



Het is niet verwonderlijk dat er inmiddels drie keer een project in Meerstad is genomineerd in de Grote Groninger Gebouwenenquête. Meerstad biedt veel zelfbouwkavels aan waar je samen met een architect je droomhuis kunt realiseren. Daarnaast is er voor projectontwikkelaars ruimte om projectmatig bijzondere huizen te ontwikkelen die wellicht in een ander gebied niet binnen het vastgestelde beeldplan passen.



