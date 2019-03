Lentekriebels: Stadjers maken Groningse grachten schoon

Aan de Reitemakersrijge start aankomende zaterdag een grote drijfvuilactie, waarbij de Groningse grachten worden ontdaan van troep en rommel. Dat gebeurt in het kader van Lentekriebels, een jaarlijkse schoonmaakactie van de stad.

Volgens de gemeente hebben zich een recordaantal Stadjers aangemeld: ruim 6000 mensen in totaal. Zij gaan, verdeeld over 168 teams, tot en met 20 april aan de slag om zwerf- en drijfvuil in hun buurt aan te pakken.



Het startsein voor de schoonmaakactie wordt zaterdag aan de Reitemakersrijge gegeven door wethouder Glimina Chakor.



Tijdens de kick-off zijn optredens te zien van goochelaar Niko met z’n Kliko en van Shantykoor Oosterstorm. Na de start gaan deelnemers aan de slag om drijf- en zwerfvuil vanaf het water en op de wal aan te pakken.