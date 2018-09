Lekkerste bakkie koffie bij Food Matterz

Landelijk staat Food Matterz op de achttiende plek. ’t Feithhuis is het enige andere koffieschenkende horecabedrijf uit Groningen dat een plekje in de Top 100 heeft. ‘t Feithhuis staat op plek 82.



De beste kop koffie van het land is te halen bij Boot Koffie in Amersfoort, aldus Misset Horeca.