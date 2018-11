Komende vrijdag: Dag van de Lieve Briefjes

In Groningen is aankomende vrijdag, 16 november, omgedoopt tot de Dag van de Lieve Briefjes. Op die dag kunnen Groningers elkaar een briefje geven met daarop een lieve boodschap.

Ook wethouder Roeland van der Schaaf doet mee. Hij schrijft komende vrijdag ook een lief briefje op de Grote Markt in Groningen. Verder lopen drie swingende omaatjes rond met rollators die zijn omgebouwd tot rijdende tafeltjes. Hieraan kunnen mensen hun briefjes schrijven.



Het startsein voor de Dag van de Lieve Briefjes was op 18 oktober. Sindsdien zijn er duizenden lieve briefjes verspreid door de stad Groningen, onder andere op evenementen, scholen, bedrijven en ontmoetingsplekken.



Dat claimt althans de initiatiefnemer, de stichting BuitengewoonZijn.NU. Illustratrice Angélique Boter maakte het kaartje. De gemeente Groningen ondersteunt de actie. Senza Communicatie helpt bij de promotie van de dag.



De lieve briefjes, waarvan de achterkant nog beschreven kan worden, zijn op verschillende plekken in de stad, zoals boekhandels en WIJ-centra, op te halen.