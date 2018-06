Polaris in Paddepoel: vrolijkste flat van Groningen?

In Paddepoel wordt hard gewerkt aan de bouw van de Polaris. Deze nieuwbouw bestaat uit twee gebouwen van 65 en 20 meter hoog en wordt gebouwd op het terrein waar begin dit jaar de Rabotoren werd gesloopt. Het gebouw van 20 meter is nu op hoogte.

Naar verwachting wordt de nieuwbouw in november 2018 opgeleverd. Opdrachtgever en eigenaar Lefier meldt verder over de flat:

Nieuwbouw

De nieuwbouw bestaat uit twee torens met daarin 207 appartementen, bestemd voor verhuur aan jongeren. De nieuwe gebouwen worden 65 en 20 meter hoog. De Polaris wordt aardbevingsbestendig gebouwd en krijgt uiteindelijk een aansluiting op Warmtestad van de gemeente Groningen.

De tweekamerappartementen krijgen een oppervlakte van ongeveer 45 m2 met een aparte slaap- en badkamer. Er komt een gezamenlijk inpandige fietsenberging en een gezamenlijke buitenruimte. Daarnaast zijn er parkeerplaatsen te huur.

Polaris

De naam Polaris past goed bij de wijk met sterrenkundige straatnamen en past bij de sterrenkundige namen van de overige woontorens van Lefier in de wijk (Sirius, Orion, Castor, Pollux, Morgenster). De Polaris, een andere naam voor Poolster, is de helderste ster in het sterrenbeeld Kleine Beer. De Poolster beweegt vrijwel niet, ze staat altijd op dezelfde plaats in het Noorden aan de hemel. Voordat er elektronische systemen zoals gps bestonden, was de Poolster van groot belang voor de navigatie.

(Bovenste foto: Remco Kouwenhoven, Twitter).