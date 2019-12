International Film Festival Rotterdam komt naar Groningen

Op donderdag 16 januari wordt het volledige programma bekend gemaakt. Vervolgens start op woensdag 22 januari de kaartverkoop.



Preview 15 januari: The Whistlers + inleiding



Zoals elk jaar toert een speciaal geselecteerde film als voorpremière langs Nederlandse filmtheaters. Dit jaar is dat de The Whistlers, een Roemeense licht-absurdistische thriller over undercoveragenten. Voorafgaand aan de vertoning van The Whistlers op woensdag 15 januari vertelt filmprogrammeur Henk Klein Wassink meer over het IFFR in Groningen-programma. Kaarten voor de preview zijn verkrijgbaar via forum.nl.



Programma IFFR in Groningen 2020



De eerste titels van het programma van IFFR in Groningen 2020 zijn al bekend. Elke week maakt Forum Groningen nieuwe films bekend via zijn nieuwsbrief, en social media-kanalen. Op donderdag 16 januari staat het volledige programma - inclusief alle films en uitgebreid randprogramma - online. In Forum zien bezoekers tijdens IFFR in ieder geval The Lighthouse, een negentiende-eeuwse maritieme nachtmerrie van Robert Eggers (The Witch) waarin Robert Pattinson en Willem Dafoe schitteren als vuurtorenwachters. Een andere titel is About Endlessness van de Zweedse regisseur Roy Andersson, waarin hij zich zijn meest existentiële en bondige kant toont. Daarnaast staat de vrijdag tijdens het festival in het teken van de Franse film, waarvoor het Forum samenwerkt met Institut Français.



Kaartverkoop



De kaartverkoop voor IFFR in Groningen start op woensdag 22 januari om 10:00 uur via forum.nl/iffr en aan de balie in Forum Groningen.