Inpak-kunstenaar Christo aan het werk in Groningen?

Maar u heeft het natuurlijk al lang gezien: het is niet het werk van een kunstenaar, maar gewoon een omhulling van gevels door een aannemer. Het betreft het pand van de Jumbo in de Oosterstraat, op de hoek met het Kattendiep. Het pand ondergaat een renovatie.

Jumbo investeert fors in Groningse vestigingen. Gisteren was Max Verstappen nog in de Euroborg om daar de nieuwe Jumbo Foodmarkt Groningen te openen.