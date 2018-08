Huizenprijzen in Groningen veel lager dan in de rest van het land

Het verschil in huizenprijzen tussen de provincie Groningen en de rest van Nederland is nog nooit zo groot geweest sinds 2005. Het verschil is in het tweede kwartaal van 2018 opgelopen naar 24,3 procent ten opzichte van het gemiddelde.

Uit cijfers van het Kadaster kostte een gemiddelde woning in Groningen 201.000 euro. In de rest van het land ligt dat gemiddelde op 265.000 euro.



Groningen is daarmee de goedkoopste provincie. De huizenprijzen in Friesland (210.000 euro) en Zeeland (216.000 euro) zijn net wat duurder. In Noord-Holland kost een gemiddelde woning 370.000 euro.