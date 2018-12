Het Houten Huis looft Straatprijs uit voor voorstelling

Jeugdtheatergezelschap Het Houten Huis heeft in vijf Groningse straten stukjes van een puzzel verspreid. Door samen te puzzelen kunnen de bewoners van de straten een straatprijs van 10 vrijkaarten winnen. De kaarten geven toegang tot de voorstelling Muziek van Beneden die het gezelschap in de kerstvakantie in het Grand Theatre speelt.

De gelukkige puzzelaars vinden een setje van acht stukjes van de 40 stukjes tellende puzzel in hun brievenbus en moeten bij hun buren op zoek naar de resterende setjes. De straat die als eerste de puzzel compleet heeft en een foto ervan op de Facebookpagina van Het Houten Huis deelt, wint de straatprijs.



De muzikale, beeldende voorstelling heeft ‘buren’ en ‘elkaar beter leren kennen’ als thema’s. Het Houten Huis hoopt dan ook dat de buren in de specifieke straten bij elkaar aanbellen, samen gaan puzzelen en elkaar daardoor misschien vaker opzoeken in de toekomst. "Het mooiste zou zijn als de bewoners van de winnende straat gezamenlijk naar de voorstelling komen. Het is toch veel leuker als we elkaar een beetje beter leren kennen?”, aldus een medewerker van het gezelschap.



Muziek van Beneden is op 28, 29 en 30 december te zien in het Grand Theatre.