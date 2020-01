Heilige Sint Sebastiaan terug in gerestaureerde Groningse kerk in Bierum

De kleine oude Groninger kerken vormen nog steeds een van de belangrijkste culturele schatten in Groningen. Door de aardbevingen zijn veel van die kerken beschadigd geraakt. Maar één van die beschadigde kerken is inmiddels gerestaureerd, en mede daardoor is een oude heilige, Sint Sebastiaan, weer zichtbaar geworden, zo meldt de Stichting Oude Groninger Kerken. (Foto: Julia Gunther).

Maandag 20 januari wordt de Sebastiaankerk in Bierum na een periode van restauratie en herstel mijnbouwschade weer in gebruik genomen. De datum 20 januari 2020 is niet toevallig gekozen. Dit is de naamdag van de naamgever van deze kerk: Sint Sebastiaan. De dertiende-eeuwse kerk is een opvallende verschijning in het dorp, opvallend door de enorme steunbeer voor de toren. Deze werd mogelijk al in de vijftiende eeuw aangebracht om de toren tegen verzakking te beschermen. In september 2014 werd deze kerk samen met de kerk van Holwierde overgedragen naar de SOGK.

De Sebastiaankerk is in de oorlog zwaar getroffen en flink beschadigd geraakt. Het dak had een ‘flinke klap’ gehad waardoor de gewelven bijna op instorten stonden. Na de oorlog is de kerk gerestaureerd waarbij de verschillende afwerkingen uit verschillende periodes aan het licht kwamen en naast elkaar in beeld zijn gebracht.