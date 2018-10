Halve team voetbalmeisjes SV Bedum geselecteerd door SC Heerenveen

Opnieuw blijkt de provincie Groningen leverancier van jong voetbaltalent. Bij de vrouwen deze keer. Een belangrijk deel van het damesteam van SV Bedum ( vijf meisjes) is geselecteerd door SC Heerenveen. Dat is opmerkelijk, omdat FC Groningen - dat vandaag juist een Tosportcentrum opent - geen brood ziet in damesvoetbal. Dus vertrekt het Groningse talent naar Friesland.

Het Europees kampioenschap van het Nederlandse dames elftal heeft het vrouwenvoetbal in zijn algemeenheid mee in de lift genomen. Vrouwenvoetbal is al een poosje de snelst groeiende sport. Landelijk worden er meer en meer initiatieven ontplooid om het niveau omhoog te brengen. Alleen in Groningen bleef het lang angstvallig stil. De FC ziet geen brood in damesvoetbal en dan is het natuurlijk wachten dat een andere partij in de behoefte voorziet.

SC Heerenveen ziet wel mogelijkheden in talentontwikkeling in het Groningse. Tijdens een tweetal talentendagen kregen ambitieuze meiden de kans om hun kunnen te demonstreren. Uiteindelijk werden 30 meiden geselecteerd voor een groep MO14 Friesland en een groep MO14 Groningen.

SC Heerenveen wil speelsters uit deze talentgroepen de kans bieden om zich onder professionele begeleiding verder te ontwikkelen tot topspeelster in de Eredivisie.

Bijzonder is dat uit de Groningen groep 5 meiden afkomstig zijn van SV Bedum. Deze club is daarmee hofleverancier van SC Heerenveen.

“Voor SV Bedum is de uitverkiezing van de 5 jeugdspeelsters een compliment voor het beleid dat is uitgezet om de jeugdopleiding en de meidentak op een hoger niveau te brengen. Jeugdspeelsters kunnen zich bij SV Bedum goed ontwikkelen zodat ze ook opgemerkt worden bij een vereniging als SC Heerenveen”, aldus jeugdvoorzitter Vincent Geerling.