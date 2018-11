Verkiezingen Groningen: tal van activiteiten in Groninger Forum

Woensdag 21 november gaan inwoners Groningen, Haren en Ten Boer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. In het kader daarvan wordt de Groningse Week van de Democratie georganiseerd waar het Groninger Forum met diverse activiteiten bij aansluit. Mensen die nog niet weten wat ze gaan stemmen kunnen van 17 t/m 20 november dagelijks bij het Forum terecht voor First Dates politics.

Daarna kruisen alle lijsttrekkers de degens tijdens het Groot Gronings Lijsttrekkersdebat. En traditiegetrouw staat het Groninger Forum daarna op woensdag 21 november volledig in het teken van de uitslagen tijdens de uitslagenavond aan het Hereplein. Meer informatie over alle activiteiten is te vinden via https://www.groningerforum.nl/week-van-de-democratie



Toekomst regionale journalistiek | debat | vr 16 november

De journalistiek is volop in beweging met waarschuwingen voor ‘fake news’, dalende krantenoplages en nieuwe online kanalen. Ook regionale en lokale journalisten krijgen met deze dynamiek te maken. Is de rol en relevantie van lokale media veranderd? De avond staat onder leiding van Eelco Bosch van Rosenthal. 20.00 – 21.30 uur | kaarten online te koop | Groninger Forum Hereplein 73



Kom in de STEMMING! | vr 16 november

Stemmen is belangrijk, maar lastig als je niet zo goed kunt lezen. Voor die vrouwen in de noordelijke stadswijken is er daarom een bijeenkomst over de verkiezingen georganiseerd. Zij kunnen in gesprek met enkele vrouwelijke raadsleden. 09.30 – 10.30 uur | gratis toegang | Groninger Forum bibliotheek Selwerd



First Dates politics | za 17 november t/m di 20 november

Groningers die willen weten welke gezichten of standpunten er bij de 13 deelnemende partijen op 21 november horen, zijn dagelijks van harte welkom in het Groninger Forum. Hier kunnen bezoekers kandidaten ontmoeten en vragen stellen. Ook kan de stemwijzer worden gedaan en wordt er een peiling gehouden onder de bezoekers. Dagelijks 13.00 – 15.00 uur | gratis toegang | Groninger Forum bibliotheek Oude Boteringestraat 18



Groot Gronings Lijsttrekkersdebat | ma 19 november

Op initiatief van Groninger Forum en in samenwerking met OOG TV en Dagblad van het Noorden wordt het Groot Gronings Lijsttrekkersdebat georganiseerd. Alle lijsttrekkers zijn uitgenodigd om hun standpunten te verdedigen op grote en kleine kwesties die spelen in de stad en de (nieuwe) bijbehorende dorpen. 20.00 – 21.30 uur | gratis toegang, maar bestel wel vooraf kaarten online | Groninger Forum Hereplein 73



Groningen kiest | uitslagenavond | woe 21 november

Alle uitslagen zijn live te volgen tijdens deze avond met host Bram Douwes. Hoe stemmen Haren en Ten Boer? Hoe groot is de opkomst? En natuurlijk: wie wordt de grootste? Alle inwoners van de gemeente Groningen zijn van harte welkom op deze bruisende avond. 21.00 – 01.00 uur | gratis toegang, vol = vol | Groninger Forum Hereplein 73