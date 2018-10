Groningse variant Cinekid trekt dit jaar recordaantal bezoekers

De Groningse variant van het Amsterdamse Cinekid-festival heeft afgelopen week een recordaantal bezoekers getrokken. In vijf dagen tijd kwamen meer dan 4.200 bezoekers naar het festival in het Groninger Forum.

Daarmee ontving Cinekid 250 bezoekers per dag meer dan de vorige jaren, toen het festival nog zeven dagen duurde.



Dagelijks werden zeven verschillende films gedraaid en konden kinderen terecht in het Media- en Maaklab.



Het festival richt zich op kinderen van vier tot twaalf jaar oud, maar dit jaar was er ook een film voor kinderen van drie.



De films 'Meesterspion' en 'Meester Kikker' trokken uitverkochte zalen en waren daarmee het populairst dit jaar.