Groningse journalisten gaan op zoek naar bevrijdingsverhalen

Twee Groningse journalisten willen de komende tijd verhalen over de bevrijding van Groningen gaan verzamelen. In april 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse bezetter werd verdreven uit de stad.

Frank von Hebel van het Dagblad van het Noorden en Reinder Smith van RTV Noord denken dat dit de laatste keer is dat de bevrijding groots wordt herdacht, omdat er nu nog mensen zijn die de bevrijding hebben meegemaakt. Nu het nog kan, willen ze zoveel mogelijk verhalen op papier krijgen.



De journalisten willen uiteindelijk een serie verhalen, een boek en een documentaire gaan maken. Ze zoeken niet alleen verhalen van mensen uit de stad en provincie, maar gaan ook spitten in archieven in binnen- en buitenland. Ze denken dat er nog veel niet vertelde verhalen op de plank liggen. Het duo hoopt vooral op nieuwe filmpjes van de bevrijding te stuiten.



Frank von Hebel en Reinder Smith hebben in het verleden al vaak aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. Van Hebel is bijvoorbeeld de auteur van het boek ‘Mijn Bevrijding’.