Groningers beoordelen eigen vitaliteit met het rapportcijfer 7,6

75-plussers beoordelen hun vitaliteit iets lager dan gemiddeld (7,3). Ouderen voelen zich lichamelijk minder fit, maar zij hebben minder last van psychische klachten of persoonlijke problemen dan de jongere garde.



Een groot deel van de Groningers sport om gezond en vitaal te blijven (44 procent). Een kwart let op wat hij eet en drinkt. Factoren als ontspanning, niet teveel alcohol drinken, voldoende nachtrust en niet roken spelen een kleinere rol.



Jongere ondervraagden geven vaker aan baat te hebben bij hulp van anderen als het gaat om gezond en vitaal leven en meer bewegen. Die hulp zou dan met name uit de directe persoonlijke kring moeten komen – zoals van partners, familie en vrienden. Oudere Groningers zien liever dat professionals ze bijstaan.



Hoe zorg je ervoor dat oudere inwoners gezond en vitaal blijven? Volgens de ondervraagden kan dat vooral door eenzaamheid te voorkomen. Huisbezoeken zijn belangrijk om van ouderen zelf te horen waar zij behoefte aan hebben. Verder pleiten de Groningers voor passende huisvesting, zoals levensloopbestendige woningen.



Met het ouder worden doen of laten mensen bewust dingen omwille van hun gezondheid en vitaliteit. Van de jongeren tussen de 18 tot 34 jaar houdt 46 procent vaak tot altijd rekening met hun gezondheid bij zijn doen en laten. Bij een leeftijd van 66 jaar en ouder is dat opgelopen tot 60 procent.